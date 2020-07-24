2020-07-24T17:14:17+03:00
Происшествия

В Ярославле в лесополосе женщина потеряла сына

Мальчика нашли, но он был сильно напуган
Полина Вачнадзе
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В Ярославле в лесополосе женщина потеряла сынаВ Ярославле в лесополосе женщина потеряла сынаФото: Полина Вачнадзе
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12-летний мальчик потерялся в лесополосе в двух километрах от улицы Клубная в Ярославле. Его мама, жительница Московской области, собирала грибы и, видимо, так увлеклась процессом, что на какое-то время выпустила ребенка из вида. А когда спохватилась, сына рядом не было.

Так как мальчик имеет некоторые особенности развития, мама приняла решение не тратить время на самостоятельные поиски и обратилась в полицию.

- Полицейские встретились с заявительницей, узнали приметы ребенка и приступили к поиску. Мальчика обнаружили на опушке леса. Ребенок на местности не ориентировался и был сильно напуган, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Несмотря на все потрясения, медицинская помощь мальчику не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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