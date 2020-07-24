В Ярославле в лесополосе женщина потеряла сына
12-летний мальчик потерялся в лесополосе в двух километрах от улицы Клубная в Ярославле. Его мама, жительница Московской области, собирала грибы и, видимо, так увлеклась процессом, что на какое-то время выпустила ребенка из вида. А когда спохватилась, сына рядом не было.
Так как мальчик имеет некоторые особенности развития, мама приняла решение не тратить время на самостоятельные поиски и обратилась в полицию.
- Полицейские встретились с заявительницей, узнали приметы ребенка и приступили к поиску. Мальчика обнаружили на опушке леса. Ребенок на местности не ориентировался и был сильно напуган, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Несмотря на все потрясения, медицинская помощь мальчику не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU