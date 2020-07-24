В Ярославле под грузовой поезд попал мужчина
Он выжил, но получил серьезные травмы
В Ярославле под грузовой поезд попал мужчинаФото: Никита ПОЛЬКО
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ЧП произошло рано утром в пятницу, 24 июля. 35-летний мужчина попал под колеса грузового поезда между станциями Ярославль-Главный и Которосль. Машинист сигналил пешеходу и применил экстренное торможение, но остановить грузовой состав до наезда на человека не удалось.
Ярославец получил серьезные травмы, на скорой помощи его увезли в больницу. В транспортной полиции по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU