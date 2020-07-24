В Ярославской области после ремонта открыли мост через реку Юхоть

24 Июль 2020 2020-07-24T15:04:49+03:00

Сегодня, 24 июля, в Большом Селе открыли мост через реку Юхоть. ФОТО со страницы Дмитрия Миронова, Фейсбук

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Сегодня, 24 июля, в Большом Селе открыли мост через реку Юхоть после капитального ремонта. Он был проведен впервые с момента постройки сооружения. За 60 прошедших лет мост уже устарел и не соответствовал современным требованиям.

- Во время капитального ремонта расширили проезжую часть – сейчас она 8 метров, обустроили два полутораметровых тротуара, ливневку и систему водоочистки для защиты реки. Отремонтировали опоры мостового сооружения и пролетные строения, укрепили береговые откосы, установили фонари, - рассказал о проделанной работе губернатор области Дмитрий Миронов.

Средства на это были выделены из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU