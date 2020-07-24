В Ярославской области после ремонта открыли мост через реку Юхоть
Сегодня, 24 июля, в Большом Селе открыли мост через реку Юхоть после капитального ремонта. Он был проведен впервые с момента постройки сооружения. За 60 прошедших лет мост уже устарел и не соответствовал современным требованиям.
- Во время капитального ремонта расширили проезжую часть – сейчас она 8 метров, обустроили два полутораметровых тротуара, ливневку и систему водоочистки для защиты реки. Отремонтировали опоры мостового сооружения и пролетные строения, укрепили береговые откосы, установили фонари, - рассказал о проделанной работе губернатор области Дмитрий Миронов.
Средства на это были выделены из областного бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU