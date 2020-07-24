2020-07-24T14:47:12+03:00
Происшествия

С теплохода Кострома – Ярославль спрыгнул пассажир

ЧП произошло 21 июля и до сих пор не известно, где находится мужчина
Полина Вачнадзе
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Сестра Михаила в социальных сетях просит о помощи в розыске брата. ФОТО: страница Анастасии Шишковой ВКонтактеСестра Михаила в социальных сетях просит о помощи в розыске брата. ФОТО: страница Анастасии Шишковой ВКонтакте
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Странная история произошла 21 июля на теплоходе «Григорий Пирогов», который шел из Костромы в Ярославль. 23-летний пассажир Михаил Шишков неожиданно для всех спрыгнул с теплохода и поплыл к левому берегу Волги. Возможно, что турист сделал это на спор. ЧП произошло через 30 минут после отправления судна от пристани, то есть, около 13:35.

Об этом в социальных сетях рассказала сестра Михаила Анастасия Шишкова. С того момента она ничего не слышала о своем брате. Даже в свой день рождения, 22 июля, мужчина не дал о себе знать. Девушка просит всех костромичей и жителей других городов, если им что-либо известно о Михаиле, написать ей.

- Мог за это время уйти или уехать достаточно далеко. Ребята, подключите, пожалуйста, свои ресурсы, у кого какая возможность есть. Все важно, - пишет Анастасия.

По словам девушки, ничто не предвещало. Они путешествовали всей семьей, вместе с родителями. Пришло время идти на обед: Михаил вышел из каюты, а отец задержался там.

- Все произошло буквально в 5 минут. Стали его искать, на борту не нашли. Потом к нам подбежала женщина: она видела пловца примерно в это время, но подумала, что кто-то на спор Волгу переплывает. Мужчина был одет в коричневую футболку, а Миша - в бордовой, так что, скорее всего, это он плыл. Да и погода стояла пасмурная, вряд ли еще кто-то в это время мог купаться, - рассказала КП-Ярославль Анастасия.

По словам капитана, кстати, теплоход из-за этого происшествия останавливать не стали, ширина Волги в этом месте около 500 метров. Родные Михаила обратились в правоохранительные органы и к добровольцам, сейчас идет сбор информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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