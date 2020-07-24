В Ярославле останавливался теплоход с коронавирусным больным на борту

24 Июль 2020 2020-07-24T13:57:41+03:00

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На туристическом теплоходе «Николай Чернышевский», который следовал из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, одному из членов экипажа был поставлен предварительный диагноз коронавирус. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Капитану судна дали рекомендации отказаться от высадки пассажиров на берег во время экскурсий.

Известно, что в Ярославле «Николай Чернышевский» останавливался, но информации о том, сходили ли с него туристы, на данный момент нет. А их на круизном теплоходе было порядка 250 человек.

В Костроме туристы с теплохода все же спустились на берег и даже успели сесть в автобусы, чтобы поехать на экскурсию. Но с места они не сдвинулись – костромские врачи быстро вернули всех на борт, объяснив ситуацию. Люди расстроились, но к требованиям отнеслись с пониманием.

Удалось ли туристам, которые с большой доле вероятности контактировали с больным человеком, погулять по Ярославлю, сейчас выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU