Прокуратура нашла нарушения в работе департамента городского хозяйства Ярославля

24 Июль 2020 2020-07-24T13:13:57+03:00

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Прокуратура Ярославля проверила деятельность департамента городского хозяйства мэрии Ярославля и нашла в ней несколько серьезных нарушений. В основном они касались работы с обращениями ярославцев. Люди писали жалобы, а в ответ - тишина. Да, иногда случалось и такое.

- Прокуратурой проведена проверка работы ДГХ по рассмотрению заявлений граждан. Данный аспект деятельности департамента особенно важен, поскольку именно сюда жители города вынуждены обращаться по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, уборки и содержания городских территорий, ремонта дорог и по другим вопросам, - пояснили в прокуратуре.

А в департаменте к своим обязанностям не всегда относились со всей серьезностью: сроки направления ответов нарушались, иногда вопросы ярославцев и вовсе оставались без внимания. Были случаи, когда письма отправлялись по неправильным адресам.

В департамент прокуратура Ярославля направила представление об устранении нарушений. Два сотрудника ДГХ были наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU