В Рыбинске у вокзала установили ретро-паровоз
В Рыбинске завершается установка ретро-паровоза Л-5270. Сегодня, 24 июля, пользователи в социальных сетях опубликовали фотографии с места работ.
Паровоз установили на 23-метровый постамент при помощи специального автомобильного крана, грузоподъемность которого – 200 тонн.
Паровоз серии Л-5270 начали разрабатывать в конце Великой Отечественной войны. Сначала он имел заводской индекс «П» - Победа, но потом получил литеру «Л», по фамилии инженера Льва Лебедянского.
В Рыбинск локомотив привезли из Красноярска, а перед тем, как вывести в люди, привели в порядок. Торжественное открытие монумента должно пройти в День города.
ИСТОЧНИК KP.RU