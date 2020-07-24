В Рыбинске у вокзала установили ретро-паровоз

24 Июль 2020 2020-07-24T12:51:48+03:00

Торжественное открытие пройдет в День города. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Он прибыл в Рыбинск из Красноярска

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В Рыбинске завершается установка ретро-паровоза Л-5270. Сегодня, 24 июля, пользователи в социальных сетях опубликовали фотографии с места работ.

Паровоз установили на 23-метровый постамент при помощи специального автомобильного крана, грузоподъемность которого – 200 тонн.

Паровоз серии Л-5270 начали разрабатывать в конце Великой Отечественной войны. Сначала он имел заводской индекс «П» - Победа, но потом получил литеру «Л», по фамилии инженера Льва Лебедянского.

В Рыбинск локомотив привезли из Красноярска, а перед тем, как вывести в люди, привели в порядок. Торжественное открытие монумента должно пройти в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU