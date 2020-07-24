2020-07-24T12:24:13+03:00
Общество

Реконструкцию площади Труда в Ярославле хотят закончить ко Дню города

Власти города просят подрядчика ускориться
Полина Вачнадзе
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Власти города просят подрядчика ускоритьсяВласти города просят подрядчика ускоритьсяФото: Мэрия Ярославля
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Комиссия проверила, как идут работы на площади Труда, которую реконструируют в рамках проекта «Решаем вместе!». Срок окончания работ – 30 сентября, но городские власти просят подрядчика ускориться, чтобы обновленный сквер смогли открыть к 12 сентября, Дню города.

На данный момент территория со стороны улицы Победы уже полностью готова под монтаж плитки. На другой части сквера – со стороны Володарского – снимают старое основание, чтобы начать подсыпку щебнем для дальнейшей укладки плитки.

На площади Труда планируется благоустройство пешеходных зон, установка нового освещения и малых архитектурных форм, также пройдет реставрация фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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