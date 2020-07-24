Реконструкцию площади Труда в Ярославле хотят закончить ко Дню города
Комиссия проверила, как идут работы на площади Труда, которую реконструируют в рамках проекта «Решаем вместе!». Срок окончания работ – 30 сентября, но городские власти просят подрядчика ускориться, чтобы обновленный сквер смогли открыть к 12 сентября, Дню города.
На данный момент территория со стороны улицы Победы уже полностью готова под монтаж плитки. На другой части сквера – со стороны Володарского – снимают старое основание, чтобы начать подсыпку щебнем для дальнейшей укладки плитки.
На площади Труда планируется благоустройство пешеходных зон, установка нового освещения и малых архитектурных форм, также пройдет реставрация фонтанов.
ИСТОЧНИК KP.RU