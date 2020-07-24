2020-07-24T13:02:18+03:00
Общество

С «Южного водоканала» в Ярославской области взыскали 4,8 миллиона рублей на зарплаты

Приставами было возбуждено 404 исполнительных производства
Полина Вачнадзе
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В Ростове Великом сотрудники «Южного водоканала» наконец-то получили зарплатуВ Ростове Великом сотрудники «Южного водоканала» наконец-то получили зарплатуФото: Полина Вачнадзе
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В Ростове Великом сотрудники «Южного водоканала» наконец-то получили зарплату. Организация задолжала им 4,8 миллиона рублей. Судебные приставы возбудили 404 исполнительных производства.

Чтобы как-то воздействовать на должника, пришлось арестовывать банковские счета предприятия, а также наложить арест на регистрационные действия всего движимого и недвижимого имущества.

- Кроме того, проверка показала, что у компании есть дебиторская задолженность. Судебный пристав обратил на нее взыскание, после чего требования работников по оплате труда были удовлетворены, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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