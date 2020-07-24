2020-07-24T11:21:20+03:00
Общество

В Ярославской области открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь

Основной период продлится до 15 ноября
Полина Вачнадзе
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25 июля в Ярославской области откроется сезон охоты с собаками на пернатую болотно-луговую дичь25 июля в Ярославской области откроется сезон охоты с собаками на пернатую болотно-луговую дичьФото: Правительство Ярославской области
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25 июля в Ярославской области откроется сезон охоты с собаками на пернатую болотно-луговую дичь. К ней относятся дупеля, бекасы, чибисы, коростели. А с 5 августа разрешена охота на боровую и полевую дичь: глухарей, тетеревов, рядчиков, вальдшнепов, перепелов. С собой можно брать только собак трех пород - легавых, ретриверов и спаниелей. С одной собакой могут охотиться не более трех человек.

Основной сезон охоты, сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды региона, когда разрешено охотиться на дичь без собак, начнется с третьей субботы августа, то есть с 15 августа, и продлится до 15 ноября.

По правилам, охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Если охота проходит в закрепленных охотничьих угодьях, нужно предоставить путевку, подтверждающую заключение договора.

Нарушителя правил будут наказываться рублем: штраф составляет до 5 тысяч рублей, в некоторых случаях предусмотрена и конфискация оружия, а также лишение права на охоту на срок до трех лет. В случае незаконной добычи ресурсов, нарушитель будет обязан возместить вред, причиненный окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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