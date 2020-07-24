В Ярославской области поручитель расплатился за чужой кредит своей недвижимостью

24 Июль 2020 2020-07-24T10:32:01+03:00

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В Ростове Великом судебные приставы арестовали имущество местного жителя, который выступил поручителем по кредиту. Стать участником сделки его уговорил приятель – мужчина взял в организации, которая специализируется на оптовой торговле, 22,7 миллиона рублей. А вернуть эти деньги не сумел. По закону, в таком случае все обязательства по выплате кредита переходят к поручителю.

В собственности должника-поручителя имелись два объекта – здание механической мастерской и помещения, общей площадью почти в 700 квадратных метров. По предварительной оценке их стоимость равна 16,7 миллионам рублей.

- Если собственник не рассчитается с долгами, то имущество пойдет с торгов, а деньги перечислят взыскателю, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Конечно, потом эти деньги он сможет через суд потребовать с основного должника, но получит ли он их обратно – большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU