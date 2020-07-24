2020-07-24T10:15:42+03:00
Общество

В Ярославской области пропал мужчина

Сергей Зайцев перестал выходить на связь 16 июля
Полина Вачнадзе
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Мужчина пропал 16 июля. ФОТО: группа «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область» ВКонтактеМужчина пропал 16 июля. ФОТО: группа «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область» ВКонтакте
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В Ярославской области пропал 47-летний Сергей Зайцев. Он ушел из дома в селе Сельцо Ростовского района 16 июля. С этого дня о его местонахождении ничего не известно. Больше недели мужчина ни с кем не выходит на связь. Ему в любой момент может понадобиться медицинская помощь.

Мужчина среднего роста – 172 сантиметра, худощавый, волосы короткие, темные с сединой на висках, глаза карие. В чем был одет в момент выхода из дома – не известно, но с собой у него была черная дорожная сумка.

Если кому что-либо известно о местонахождении Сергея Зайцева, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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