В Ярославской области столкнулись две легковушки и грузовик

24 Июль 2020 2020-07-24T09:33:26+03:00

Пострадали три человека, те, кто ехали в «Шкоде» Фото: УМВД по Ярославской области

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ДТП произошло вчера, 23 июля, на 141-м километре дороги Сергиев Посад – Череповец в Угличском районе. Столкнулись автомобиль «Шкода» и «Мерседес Бенц» с полуприцепом. После первого столкновения грузовик въехал в «Ауди», которая была припаркована на обочине.

Пострадали три человека, те, кто ехали в «Шкоде», причем двоим понадобилась госпитализация: водителю - 44-летней женщине и пассажирке – 17-летней девушке. Другая пассажирка этой же машины, тоже 17-летняя девушка, будет лечиться на дому. Водитель «Мерседеса», 36-летний мужчина, не пострадал.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, виновники аварии устанавливаются, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU