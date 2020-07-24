«Ласточки» между Ярославлем и Костромой будут ходить по пятницам и выходным

24 Июль 2020 2020-07-24T09:12:10+03:00

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Между Ярославлем и Костромой с 31 июля начнет ходить скоростной поезд «Ласточка». Рейсы будут по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд отправится из Костромы в 20:00, прибудет в Ярославль на Московский вокзал в 21:13. Из Ярославля «Ласточка» будет уходить в 21:36, а прибывать в Кострому – в 22:55. В пути предусмотрена остановка на станции Нерехта.

Кстати, скоростной поезд пустят и в праздничные дни – 3 и 4 ноября. Расписание останется прежним.

«Ласточка» - поезд повышенной комфортности, там будут предусмотрены три класса обслуживания: эконом, базовый и бизнес. Для пассажиров с ограниченными возможностями есть подъемники для колясок.

Стоимость билета – от 462 рублей. Предусмотрены специальные тарифные предложения. Например, для пассажиров до 21 года и старше 60 лет билет будет стоить на 30% дешевле. При оформлении проездных «туда-обратно» второй билет обойдется дешевле на 20%. По тарифу «День рождения» именинник и трое его сопровождающих сможет купить билеты со скидкой в 30%. Действуют льготы на проезд детей: школьникам – 50%, от 5 до 10 лет – скидка 70%, до 5 лет проезд бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU