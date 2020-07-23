Жители Ростова Великого остались без горячей воды
Без горячей воды жители первого и второго микрорайонов Ростова Великого просидят еще неизвестно сколько. Ремонтно-профилактические работы на теплотрассе, которая принадлежит ЯГК, завершились, но гидравлические испытания выявили недостатки. Видимо, настолько существенные, что это не позволяет в установленные сроки возобновить горячее водоснабжение.
- В настоящее время из резервного фонда администрации Ростовского района выделены необходимые материалы. Это позволит организации – поставщику тепла устранить аварии на проблемных участках, - сообщат сайт администрации Ростовского района.
Когда в кранах жителей Ростова снова появится горячая вода, власти обещают сообщить позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU