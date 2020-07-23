2020-07-23T16:36:00+03:00
Общество

Жители Ростова Великого остались без горячей воды

Сколько еще дней придется мыться в тазиках, никому не известно
Полина Вачнадзе
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Без горячей воды жители первого и второго микрорайонов Ростова Великого просидят еще неизвестно сколькоБез горячей воды жители первого и второго микрорайонов Ростова Великого просидят еще неизвестно сколькоФото: Полина Вачнадзе
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Без горячей воды жители первого и второго микрорайонов Ростова Великого просидят еще неизвестно сколько. Ремонтно-профилактические работы на теплотрассе, которая принадлежит ЯГК, завершились, но гидравлические испытания выявили недостатки. Видимо, настолько существенные, что это не позволяет в установленные сроки возобновить горячее водоснабжение.

- В настоящее время из резервного фонда администрации Ростовского района выделены необходимые материалы. Это позволит организации – поставщику тепла устранить аварии на проблемных участках, - сообщат сайт администрации Ростовского района.

Когда в кранах жителей Ростова снова появится горячая вода, власти обещают сообщить позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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