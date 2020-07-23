2020-07-23T16:26:10+03:00
Общество

Один из ярославских дворов превратился в полосу препятствий

Жители города могут почувствовать себя участниками игры «Форт Боярд»
Светлана Крутикова
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Ярославский двор напоминает полосу препятствий. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеЯрославский двор напоминает полосу препятствий. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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Двор между домами №35 и №35 корпус 2 на Тутаевском шоссе превратился практически в полосу препятствий.

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как местные жители преодолевают разрытый участок. Сделать это без проблем получается далеко не у всех. Так, пожилой человек пытается пройти через «ярославское море», которое разлилось после сильных дождей. Чтобы облегчить себе путь, мужчина держится за временно установленные ограждения. Однако они не спасают, вместе с забором и, по всей видимости, далеко не легкими сумками, ярославец приземляется прямо в лужу.

- Сколько лет мы ещё так будем ходить? Госпожа Мусинова ниже высказалась, что это ремонт сетей, но это только поперек раскопали трубы, а вдоль копают дороги. Уже больше года! Грязища во всем районе. Живем как на стройке на стадии котлована. Зачем начинать в одном месте и бросать, начиная в другом? - негодует автор видеоролика.

Судя по тексту, который сопровождает видео, жители района уже обращались в администрацию, и там их попросили потерпеть.

- Странно слышать от чиновника фразу «нужно терпеть». Что значит терпеть? А поставить достаточное количество помостов, убрать воду не нужно? А добросовестно вести работы не нужно? - возмущается ярославна, опубликовавшая пост.

Территорию снятого на видео двора жители города сравнили с декорациями игры «Форт Боярд» и предложили местным властям посетить это место.

- Можно даже соревнования среди чиновников, причастных к этому участку, устроить, - предлагает жительница Дзержинского района.

В комментариях ярославцы поддерживают автора поста и говорят, что через этот двор в детскую поликлинику приходится ходить мамам с колясками. Как скоро приведут территорию в порядок и отважатся ли городские власти пройти полосу препятствий, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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