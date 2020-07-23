2020-07-23T15:11:25+03:00
Общество

В Ярославле скоро откроется первая в городе модельная библиотека

Идет модернизация библиотеки №15 на Ленинградском проспекте
Полина Вачнадзе
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В Ярославле скоро откроется первая в городе модельная библиотекаВ Ярославле скоро откроется первая в городе модельная библиотекаФото: Мэрия Ярославля
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- Модельная библиотека – это нестандартное дизайнерское решение, создание красивой, современной и комфортной среды для читателей всех возрастов. В помещениях будут оборудованы уютные зоны, где можно почитать любимые книги и обсудить их с другими читателями, - так описывает то, что скоро будет сделано директор централизованной библиотечной системы Ярославля Светла Ахметдинова.

В рамках модернизации произойдет и обновление книжного фонда, а также замена оборудования и техники. Планируется открытие творческой мастерской, оснащение мультимедийным и игровым оборудованием, создание книжной резиденции Марии Петровых, чье имя носит библиотека.

Учреждение давно ждало, когда в нее вдохнут новую жизнь. Ремонт здесь не делали с момента открытия, то есть с 1987 года. Открытие библиотеки запланировано на 28 сентября. Также в рамках нацпроекта «Культура» будут модернизированы библиотека-филиал №14 имени В.Маяковского, библиотека имени М.Лермонтова, библиотека-филиал №12 имени А.Чехова и областная библиотека имени Н.Некрасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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