В Рыбинске тренируется молодежная сборная России по шорт-треку
Во дворце спорта «Полет» в Рыбинске тренируется молодежная сборная России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.
Кроме рыбинских спортсменов свое мастерство оттачивают атлеты из Москвы, Смоленска, Омска и Клина. В составе резервной команды 12 спортсменов в возрасте от 18 до 22 лет.
Сборы завершатся 29 июля. После этого атлеты поедут на первые отборочные соревнования Кубка России в Коломне. Там же пройдет отбор национальной команды.
Отметим, что в марте 2021 года именно в Рыбинске планируют провести чемпионат России по шорт-треку.
ИСТОЧНИК KP.RU