24 Июль 2020 2020-07-24T08:11:00+03:00

В марте 2021 года в Рыбинске планируют провести чемпионат России по шорт-треку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году город может принять чемпионат страны по этому виду спорта

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Во дворце спорта «Полет» в Рыбинске тренируется молодежная сборная России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Кроме рыбинских спортсменов свое мастерство оттачивают атлеты из Москвы, Смоленска, Омска и Клина. В составе резервной команды 12 спортсменов в возрасте от 18 до 22 лет.

Сборы завершатся 29 июля. После этого атлеты поедут на первые отборочные соревнования Кубка России в Коломне. Там же пройдет отбор национальной команды.

Отметим, что в марте 2021 года именно в Рыбинске планируют провести чемпионат России по шорт-треку.

ИСТОЧНИК KP.RU