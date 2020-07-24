2020-07-24T08:11:00+03:00
Спорт

В Рыбинске тренируется молодежная сборная России по шорт-треку

В 2021 году город может принять чемпионат страны по этому виду спорта
Светлана Крутикова
Поделиться:
В марте 2021 года в Рыбинске планируют провести чемпионат России по шорт-трекуВ марте 2021 года в Рыбинске планируют провести чемпионат России по шорт-трекуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во дворце спорта «Полет» в Рыбинске тренируется молодежная сборная России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Кроме рыбинских спортсменов свое мастерство оттачивают атлеты из Москвы, Смоленска, Омска и Клина. В составе резервной команды 12 спортсменов в возрасте от 18 до 22 лет.

Сборы завершатся 29 июля. После этого атлеты поедут на первые отборочные соревнования Кубка России в Коломне. Там же пройдет отбор национальной команды.

Отметим, что в марте 2021 года именно в Рыбинске планируют провести чемпионат России по шорт-треку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области поручитель расплатился за чужой кредит своей недвижимостью
В Ярославской области пропал мужчина
В Ярославской области столкнулись две легковушки и грузовик
«Ласточки» между Ярославлем и Костромой будут ходить по пятницам и выходным
В музее «Ростовский кремль» для посетителей открываются еще два отдела
В Рыбинске тренируется молодежная сборная России по шорт-треку
Ярославская спортсменка завоевала бронзу на Кубке России по пулевой стрельбе
Домой в Ярославскую область из-за границы вернули 250 человек
Жители Ростова Великого остались без горячей воды
Один из ярославских дворов превратился в полосу препятствий
Ярославская школа заплатит девочке за упавшие ей на голову футбольные ворота
В Ярославле скоро откроется первая в городе модельная библиотека