2020-07-23T13:49:21+03:00
Общество

Ярославский полицейский после драки лишился работы

Суд посчитал, что неподобающее поведение снижает доверие к сотрудникам правоохранительных органов
Полина Вачнадзе
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Ярославский полицейский после драки лишился работыЯрославский полицейский после драки лишился работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бывший сотрудник ярославской полиции обратился в суд с иском о восстановлении его на работе. Полицейский был уволен после драки.

Распрощался с работой теперь уже экс-полицейский после дня рождения коллеги. Праздник отмечали в квартире, веселились вовсю, с громкими криками и музыкой. Соседи не раз жаловались на шум, а после 23:00 пригрозили, что вызовут полицию. Но это компанию не испугало: отдыхающие заявили, что не боятся, так как сами работают в органах внутренних дел. Слово за слово – и началась драка.

Конфликт не остался незамеченным руководством полицейских. Все участники вечеринки были наказаны, а те, кто принимал непосредственное участие в драке – уволены.

Полицейский, оставшийся без работы, с таким положением дел не согласился и пошел обжаловать решение своего начальства в суд. Однако и там не нашел понимания. Суд счет, что такое неподобающее поведение роняет честь мундира и снижает доверие к сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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