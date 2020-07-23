2020-07-23T14:13:46+03:00
Общество

В Рыбинском районе из-за сильных дождей подтопило целую деревню

Видео с кадрами затопленных домов появилось в соцсетях
Светлана Крутикова
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Из-за дождей подтопило деревню Соловьевское. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтактеИз-за дождей подтопило деревню Соловьевское. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте
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В Рыбинском районе в ночь с 21 на 22 июля от сильных дождей пострадала деревня Соловьевское. В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлены подтопленные дома.

- Труды людские жаль, все насмарку, - пишут в комментариях к опубликованному ролику.

Однако некоторые считают, что в сложившейся ситуации виноваты сами жители деревни.

- Мне кажется, что если бы не жители, которые догадались пруд выкопать прямо у обочины дороги, ничего бы не было, - высказал свое предположение один из подписчиков группы «Подслушано в Рыбинске» ВКонтакте.

Вчера, 22 июля, подрядчик, обслуживающий дорогу в деревне Соловьевское, организовал работы по устранению затопления.

- К деревне Соловьевское направили экскаваторы и другую тяжелую дорожную технику. Около 13 часов началось углубление водоотводных канав вдоль дороги. Работы завершили в районе семи часов вечера. К 21 часу уровень воды снизился на полметра. За ночь вода ушла еще на 50 сантиметров. Ситуация стабилизировалась, - сообщили в пресс-службе районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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