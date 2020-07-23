2020-07-23T14:43:35+03:00
Общество

В Ярославле пропавшего мужчину нашли мертвым

Тело обнаружили в лесополосе в Заволжском районе
Полина Вачнадзе
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Тело обнаружили в лесополосе в Заволжском районе. ФОТО: группа «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области» «ВКонтакте»Тело обнаружили в лесополосе в Заволжском районе. ФОТО: группа «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославской области» «ВКонтакте»
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В Ярославле закончились поиски Александра Волкова. 36-летний мужчина пропал 17 июля – вышел с работы и исчез. 22 июля его тело нашли в Заволжском районе, на опушке леса.

- Мужчина ранее числился пропавшим без вести. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, которая установит точную причину смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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