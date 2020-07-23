2020-07-23T14:41:25+03:00
Общество

Рыбинская прокуратура обязала местные власти провести свет к школе

Люди ходят в темноте
Полина Вачнадзе
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Прокуратура обязала местные власти провести свет к школеПрокуратура обязала местные власти провести свет к школеФото: Полина Вачнадзе
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К рыбинской школе №12 ведет небольшой проезд. Он находится между учебным учреждением и домом №29 по улице Моторостроителей. По этому проезду к школе ходят и учащиеся, и сотрудники, используют его и жильцы дома. Однако света в проулке нет, более того, он даже не оборудован линиями электропередач.

Когда прокуратура обратилась к городским властям с требованием наладить освещение, администрация делать это отказалась. Выяснилось, что по документам этого проезда как бы и не существует, во всяком случае, в перечне автомобильных дорог местного значения он отсутствует. А значит и освещать его совсем не обязательно.

- Отсутствие освещения создает угрозу безопасности дорожного движения, возможно причинение вреда жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних. В соответствии с рядом нормативных актов, администрация Рыбинска обязана содержать в нормативном состоянии дороги в границах городского округа, - такова позиция прокуратуры.

Так как добровольно выполнять свои обязанности рыбинские власти отказались, пришлось этого добиваться через суд. Сначала позицию прокуратуры разделил городской суд, потом его решение оставил без изменения и суд областной. До 30 апреля следующего года данный проезд должен быть оборудован светильниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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