В музее «Ростовский кремль» для посетителей открываются еще два отдела
25 июля для посетителей откроют свои двери еще два отдела Ростовского кремля: музей Ростовского купечества « «История Ростова XIX-XX веков» и музей «Дом крестьянина Елкина. Культурный центр поселка Борисоглебский».
- До особого распоряжения в помещениях экспозиций и выставок этих отделов будут проводиться индивидуальные экскурсии, а также экскурсии для групп численностью не более пяти человек, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Напомним, с 1 июля для посетителей открыты Центральный двор, Хозяйственный двор и Митрополичий сад Ростовского кремля. Кроме того, работают художественные салоны «Ростовская финифть», «Сувенир» и книжная лавка музея.
Для индивидуальных туристов открыты экспозиции «Музей церковных древностей», «Музей финифти», «Колокола и колокольчики». Посетить выставки можно строго по сеансам: с 10:00 до 16:30, каждые 30 минут.
Для групп численностью не более пяти человек работает экспозиция «Открытое хранение фонда археологии». В пятницу и субботу посетить выставку можно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. Увидеть экспозицию можно и со вторника по четверг. Для этого необходимо за три дня до посещения оставить заявку.
Прокат исторических костюмов и гостиница «Дом на погребах» пока не работают.
ИСТОЧНИК KP.RU