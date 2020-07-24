2020-07-24T08:56:10+03:00
Общество

В музее «Ростовский кремль» для посетителей открываются еще два отдела

Свою работу они возобновят с 25 июля
Светлана Крутикова
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Для посетителей открываются еще два отдела. ФОТО: сайт музея-заповедника "Ростовский кремль"Для посетителей открываются еще два отдела. ФОТО: сайт музея-заповедника "Ростовский кремль"
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25 июля для посетителей откроют свои двери еще два отдела Ростовского кремля: музей Ростовского купечества « «История Ростова XIX-XX веков» и музей «Дом крестьянина Елкина. Культурный центр поселка Борисоглебский».

- До особого распоряжения в помещениях экспозиций и выставок этих отделов будут проводиться индивидуальные экскурсии, а также экскурсии для групп численностью не более пяти человек, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Напомним, с 1 июля для посетителей открыты Центральный двор, Хозяйственный двор и Митрополичий сад Ростовского кремля. Кроме того, работают художественные салоны «Ростовская финифть», «Сувенир» и книжная лавка музея.

Для индивидуальных туристов открыты экспозиции «Музей церковных древностей», «Музей финифти», «Колокола и колокольчики». Посетить выставки можно строго по сеансам: с 10:00 до 16:30, каждые 30 минут.

Для групп численностью не более пяти человек работает экспозиция «Открытое хранение фонда археологии». В пятницу и субботу посетить выставку можно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00. Увидеть экспозицию можно и со вторника по четверг. Для этого необходимо за три дня до посещения оставить заявку.

Прокат исторических костюмов и гостиница «Дом на погребах» пока не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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