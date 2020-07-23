Прокуратура нашла нарушения в ярославском хостеле

23 Июль 2020 2020-07-23T12:52:10+03:00

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Прокуратура Ярославля проверила хостел «Рабочий квартал», в котором проживают иностранные граждане, приехавшие в Россию на заработки.

Все выявленные нарушения в гостинице касались пожарной безопасности. В помещениях не было пожарной сигнализации, системы оповещения о возгорании и управления эвакуацией людей. В случае возгорания постояльцы быстро покинуть хостел вряд ли бы смогли: пути эвакуации оказались перекрыты, а эвакуационные выходы не соответствовали нормативам. Кроме того, не было специальных табличек, по которым гости могли бы найти выход из здания.

- Поскольку эти нарушения создают реальную опасность для проживающих, прокуратурой в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административной ответственности. В адрес организации внесено представление. Устранение нарушений будет находиться на контроле, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU