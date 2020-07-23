Ярославская спортсменка завоевала бронзу на Кубке России по пулевой стрельбе

23 Июль 2020 2020-07-23T18:01:44+03:00

Анастасия Галашина из Ярославля заняла третье место на Кубке России по пулевой стрельбе. ФОТО: Управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля

Изменить размер текста: A A

Анастасия Галашина из Ярославля заняла третье место на Кубке России по пулевой стрельбе, который проходит в Московской области. Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту мэрии города.

В олимпийском упражнении стрельба из пневматической винтовки на 10 метров Анастасия уступила Юлии Каримовой из Удмуртии, которая в прошлом году выиграла Кубок мира в этом упражнении, и действующей вице-чемпионке Европы среди юниоров Татьяне Харьковой из Оренбурга.

Кроме того, в этом году ярославская спортсменка стала серебряным призером Чемпионата Европы.

Поздравляем Анастасию с заслуженной наградой и желаем успеха и новых побед!

ИСТОЧНИК KP.RU