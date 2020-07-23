Ярославская спортсменка завоевала бронзу на Кубке России по пулевой стрельбе
Анастасия Галашина из Ярославля заняла третье место на Кубке России по пулевой стрельбе, который проходит в Московской области. Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту мэрии города.
В олимпийском упражнении стрельба из пневматической винтовки на 10 метров Анастасия уступила Юлии Каримовой из Удмуртии, которая в прошлом году выиграла Кубок мира в этом упражнении, и действующей вице-чемпионке Европы среди юниоров Татьяне Харьковой из Оренбурга.
Кроме того, в этом году ярославская спортсменка стала серебряным призером Чемпионата Европы.
Поздравляем Анастасию с заслуженной наградой и желаем успеха и новых побед!
ИСТОЧНИК KP.RU