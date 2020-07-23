2020-07-23T12:29:19+03:00
Происшествия

В Ярославской области москвич незаконно охотился на лося

На мужчину завели уголовное дело
Светлана Крутикова
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В Ярославской области москвич незаконно охотился на лосяВ Ярославской области москвич незаконно охотился на лосяФото: УМВД по Ярославской области
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Сотрудники регионального департамента окружающей среды и природопользования в районе деревни Никитино обнаружили место незаконного отстрела лося. Информацию об этом передали в полицию. Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Московской области.

- На территории дома мужчины обнаружили останки животного. Установили, что разрешения на отстрел лося у подозреваемого не было. Ружье и патроны у охотника изъяли, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что свободная охота на лосей запрещена повсеместно. Охотиться на животных можно только в том случае, если получено специальное разрешение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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