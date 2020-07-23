В Ярославской области москвич незаконно охотился на лося
Сотрудники регионального департамента окружающей среды и природопользования в районе деревни Никитино обнаружили место незаконного отстрела лося. Информацию об этом передали в полицию. Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Московской области.
- На территории дома мужчины обнаружили останки животного. Установили, что разрешения на отстрел лося у подозреваемого не было. Ружье и патроны у охотника изъяли, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В отношении мужчина возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Сотрудники полиции напоминают, что свободная охота на лосей запрещена повсеместно. Охотиться на животных можно только в том случае, если получено специальное разрешение.
ИСТОЧНИК KP.RU