2020-07-23T11:31:45+03:00
Общество

Ярославская пенсионерка лишилась двухэтажного особняка за многомиллионный долг

Женщина оставила недвижимость в качестве залога
Полина Вачнадзе
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Пенсионерка лишилась большого дома. ФОТО: УФССП по Ярославской областиПенсионерка лишилась большого дома. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Жительница Заволжского района Ярославля лишилась двухэтажного особняка, так как не сумела вернуть долг. Оформляя крупный займ, пенсионерка оставила в качестве залога свой дом, площадью в 454 квадратных метра. Но вернуть деньги 67-летняя ярославна не смогла.

Судебные приставы наложили арест на имущество и выставили его на торги. Однако ни на первичных торгах, ни на повторных, уже когда цена была снижена на 15%, желающих приобрести жилье не нашлось. Тогда мужчине, который одолжил пенсионерке крупную сумму, было предложено забрать особняк. И он согласился.

- Ярославец в счет погашения долга получил жилой дом, стоимостью свыше 10 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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