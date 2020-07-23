В Рыбинске раньше срока построили ясли

23 Июль 2020 2020-07-23T12:02:07+03:00

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В Рыбинске досрочно сдали новые ясли на улице Крестовой. Их строительство началось меньше года назад и все время шло с опережением графика, за что губернатор региона Дмитрий Миронов выразил благодарность подрядчику.

После того, как завершится процедура лицензирования, в новые ясли смогут пойти 40 малышей. В здании обустроены светлые и удобные игровые комнаты, столовые зоны, спортивно-музыкальный зад, медицинский блок.

Сейчас в Рыбинске по нацпроектам строятся еще три здания яслей и детский сад на 240 мест. Всего в области идет возведение девяти дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU