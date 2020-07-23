В Рыбинске раньше срока построили ясли
В Рыбинске досрочно сдали новые ясли на улице Крестовой. Их строительство началось меньше года назад и все время шло с опережением графика, за что губернатор региона Дмитрий Миронов выразил благодарность подрядчику.
После того, как завершится процедура лицензирования, в новые ясли смогут пойти 40 малышей. В здании обустроены светлые и удобные игровые комнаты, столовые зоны, спортивно-музыкальный зад, медицинский блок.
Сейчас в Рыбинске по нацпроектам строятся еще три здания яслей и детский сад на 240 мест. Всего в области идет возведение девяти дошкольных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU