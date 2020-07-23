2020-07-23T11:11:41+03:00
Общество

Вместо урожая - утки: под Ярославлем затопило дачные участки

От дождей пострадало СНТ «Локомотив»
Светлана Крутикова
Поделиться:
На месте затопленного огорода появился пруд с утками. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеНа месте затопленного огорода появился пруд с утками. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
Изменить размер текста:

От дождей, которые заливают Ярославскую область, пострадали дачники. Собственники участков СНТ «Локомотив», которое находится в районе окружной дороги, пожаловались на гибель урожая. Теперь на месте грядок появился пруд. Видео с затопленного огорода появилось в социальных сетях.

- Кто-то где-то сбросил воду, дачников затопило, воды местами по колено, урожай погиб... Но зато к нам приплыли утки, - написал автор ролика

Собственники участков считают, что причина произошедшего в безответственном поведении некоторых дачников.

- Садоводы полностью засыпают канавы, не оставляют место для трубы, чтобы проходила вода. Никому нет дела. Председатель садоводства ничего не делает, а от дождей воде некуда деваться, - считает одна из дачниц.

Ярославцы решили морально поддержать хозяев затопленных огородов.

- Во всем есть положительные моменты, теперь рис можно выращивать! - прокомментировал видеоролик пользователь Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске раньше срока построили ясли
Ярославская пенсионерка лишилась двухэтажного особняка за многомиллионный долг
Вместо урожая - утки: под Ярославлем затопило дачные участки
Ярославец пойдет под суд за организацию наркопритона
«Ростелеком» в Ярославской области определил населенные пункты с активным использованием бесплатного Wi-Fi
В мэрии Ярославля пояснили, почему ливневки не справляются с потоками воды
Два фигуранта дела об избиении в ярославской колонии освобождены из-под стражи
Двое ярославских школьников оформили стобалльный дубль на ЕГЭ
В Переславле-Залесском из-за пандемии выключили свет на улицах
Ярославских собственников зданий-памятников оштрафовали на миллион рублей
День Военно-Морского Флота во всех подробностях - только в видеосервисе Wink
В Переславском районе запретили эксплуатировать посадочную площадку для вертолетов
Ярославский «Локомотив» обменял Александра Полунина на Райана Строума
В Рыбинске пытаются решить «троллейбусный конфликт»