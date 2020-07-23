Вместо урожая - утки: под Ярославлем затопило дачные участки

23 Июль 2020 2020-07-23T11:11:41+03:00

На месте затопленного огорода появился пруд с утками. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

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От дождей, которые заливают Ярославскую область, пострадали дачники. Собственники участков СНТ «Локомотив», которое находится в районе окружной дороги, пожаловались на гибель урожая. Теперь на месте грядок появился пруд. Видео с затопленного огорода появилось в социальных сетях.

- Кто-то где-то сбросил воду, дачников затопило, воды местами по колено, урожай погиб... Но зато к нам приплыли утки, - написал автор ролика

Собственники участков считают, что причина произошедшего в безответственном поведении некоторых дачников.

- Садоводы полностью засыпают канавы, не оставляют место для трубы, чтобы проходила вода. Никому нет дела. Председатель садоводства ничего не делает, а от дождей воде некуда деваться, - считает одна из дачниц.

Ярославцы решили морально поддержать хозяев затопленных огородов.

- Во всем есть положительные моменты, теперь рис можно выращивать! - прокомментировал видеоролик пользователь Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU