Вместо урожая - утки: под Ярославлем затопило дачные участки
От дождей, которые заливают Ярославскую область, пострадали дачники. Собственники участков СНТ «Локомотив», которое находится в районе окружной дороги, пожаловались на гибель урожая. Теперь на месте грядок появился пруд. Видео с затопленного огорода появилось в социальных сетях.
- Кто-то где-то сбросил воду, дачников затопило, воды местами по колено, урожай погиб... Но зато к нам приплыли утки, - написал автор ролика
Собственники участков считают, что причина произошедшего в безответственном поведении некоторых дачников.
- Садоводы полностью засыпают канавы, не оставляют место для трубы, чтобы проходила вода. Никому нет дела. Председатель садоводства ничего не делает, а от дождей воде некуда деваться, - считает одна из дачниц.
Ярославцы решили морально поддержать хозяев затопленных огородов.
- Во всем есть положительные моменты, теперь рис можно выращивать! - прокомментировал видеоролик пользователь Сети.
ИСТОЧНИК KP.RU