2020-07-23T17:05:36+03:00
Общество

Домой в Ярославскую область из-за границы вернули 250 человек

Заявки подали еще 220 ярославцев
Полина Вачнадзе
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Домой в Ярославскую область из-за границы вернули 250 человекДомой в Ярославскую область из-за границы вернули 250 человекФото: Правительство Ярославской области
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Домой постепенно возвращаются ярославцы, которые из-за пандемии по коронавирусу остались за пределами страны. За последние месяца в регион вернулись 240 человек из 40 государств, в основном, это студенты, люди, которые работали за границей, а также участники гуманитарных миссий.

На этой неделе в Ярославскую области, сообщают на сайте регионального правительства, ожидаются авиарейсы из Таджикистана, Кореи, Киргизии и Испании.

Еще 220 жителей Ярославской области подали заявки на портале госуслуг и хотят поскорее оказаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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