Домой в Ярославскую область из-за границы вернули 250 человек
Заявки подали еще 220 ярославцев
Домой в Ярославскую область из-за границы вернули 250 человекФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:
Домой постепенно возвращаются ярославцы, которые из-за пандемии по коронавирусу остались за пределами страны. За последние месяца в регион вернулись 240 человек из 40 государств, в основном, это студенты, люди, которые работали за границей, а также участники гуманитарных миссий.
На этой неделе в Ярославскую области, сообщают на сайте регионального правительства, ожидаются авиарейсы из Таджикистана, Кореи, Киргизии и Испании.
Еще 220 жителей Ярославской области подали заявки на портале госуслуг и хотят поскорее оказаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU