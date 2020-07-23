«Ростелеком» в Ярославской области определил населенные пункты с активным использованием бесплатного Wi-Fi

23 Июль 2020 2020-07-23T10:46:16+03:00

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«Ростелеком» определил, в каких населенных пунктах жители Ярославской области чаще всего пользуются бесплатными точками Wi-Fi, построенными по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

С начала года активными интернет-пользователями показали себя жители поселка Красный октябрь Борисоглебского района, сел Ширинье Ярославского района и Дубовицы Переславского района. В каждом из этих населенных пунктов не менее 50 жителей подключаются к Wi-FI-точке хотя бы раз в месяц. Средняя продолжительность сессии составляет от 30 минут до часа, а общее число зарегистрированных устройств превышает две сотни.

Ежемесячно пользователи скачивают более 500 ГБ информации. Общий месячный трафик всех точек УЦН области превышает 5 ТБ.

Роман Русских, директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»:

- Сегодня на территории Ярославской области точки устранения цифрового неравенства работают в 49 селах и деревнях области, бесплатный интернет по программе УЦН доступен для более чем 12 тысяч жителей. В этом году возможность выходить в сеть получат жители еще одиннадцати сел. Всего по итогам проекта “Ростелеком” построит Wi-Fi точки в 98 областных поселениях с населением от 250 до 500 человек.

Бесплатный общественный доступ для жителей сел по программе УЦН реализован через точки доступа Wi-Fi, размещенные на железобетонных опорах. Они обеспечивают круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. Подключение возможно с любого гаджета: смартфона, планшета или ноутбука. Для авторизации необходимо ввести номер мобильного телефона или воспользоваться подтвержденной учетной записью портала Госуслуг. Узнать, где установлены точки УЦН, можно при помощи интерактивной карты.

В целом по проекту устранения цифрового неравенства в России точки доступа в интернет планируется установить в почти 14 тысячах населенных пунктов страны. В соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны, сообщает пресс-служба компании.