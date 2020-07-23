Ярославец пойдет под суд за организацию наркопритона

23 Июль 2020 2020-07-23T10:51:49+03:00

Изменить размер текста: A A

42-летний житель Дзержинского района Ярославля обвиняется в содержании наркопритона, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Мужчину задержали в состоянии наркотического опьянения. При нем обнаружили и изъяли синтетические наркотики массой 1,039 грамма. В ходе предварительного расследования установили, что обвиняемый не только сам потреблял запрещенные вещества, но еще и организовал и содержал с марта по апрель этого года наркопритон в квартире на Ленинградском проспекте.

- Мужчина сообщал другим наркозависимым людям о существовании притона, обеспечивал им доступ в квартиру и создавал необходимые условия для потребления наркотиков. При этом регулировал посещаемость, не пускал в квартиру посторонних. В качестве вознаграждения обвиняемый брал с посетителей наркотики, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Ярославцу грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU