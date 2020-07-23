Два фигуранта дела об избиении в ярославской колонии освобождены из-под стражи

23 Июль 2020 2020-07-23T09:45:49+03:00

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Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко, фигуранты уголовного дела об избиении заключенного в ярославской колонии, решением суда освобождены из-под стражи. Другая мера пресечения для подсудимых избрана не была, таким образом обвиняемые, по сути, оказались на свободе. Однако в суд должны явиться по первому требованию.

Напомним, что Зиябов работал заместителем начальника безопасности ИК-8, Никитенко - начальником цеха.

Подсудимые обвиняются в превышении должностных полномочий. Как следует из материалов уголовного дела, во время обыска в ИК №1 теперь уже бывшие сотрудники исправительного учреждения избили заключенных. Кроме них по делу проходят еще больше 10 человек, многие из них арестованы, трое находятся под домашним арестом.

Один приговор по этому резонансному делу уже вынесен. В январе экс-сотрудник ИК-1 Сергей Ефремов получил четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU