В Переславле-Залесском из-за пандемии выключили свет на улицах

23 Июль 2020 2020-07-23T08:53:40+03:00

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Переславль-Залесский погрузился во тьму: вот уже несколько дней уличное освещение отсутствует как данность. Горожане, которым надоело передвигаться впотьмах, пожаловались на неудобства в социальных сетях. И там же получили ответ от администрации Переславля.

Как оказалось, из-за недобора средств в бюджет из-за пандемии, образовалась задолженность перед энергоснабжающей организацией. Поэтому в части города и было отключено электричество. Энергетики, по словам переславских властей, на отсрочку платежа не соглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU