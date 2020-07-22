В Ярославле пожарный спас утопающего. ФОТО: ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО"

Для молодого человека, который неудачно нырнул в воду, поход на Прусовские карьеры мог закончиться гораздо печальнее, если бы в это время там не отдыхал сотрудник пожарно-спасательной службы области Денис Печаткин.

ЧП произошло в середине июля. На берегу Прусовских карьеров отдыхала большая компания друзей. Один молодой человек во время купания хлебнул воды, стал задыхаться и уходить под воду. Девушка, которая в это время находилась рядом, закричала и стала звать на помощь.

Крик услышал Денис Печаткин, который находился на берегу. Пришлось пожарному работать в непривычных для него условиях. Мужчина нырнул в воду, сумел подхватить утопающего, вытащить его на сушу и оказать первую доврачебную помощь.

- На тот момент некогда было раздумывать, сделал то, что считал нужным. Главное, что человек остался жив, - говорит Денис.