2020-07-22T17:28:34+03:00
Спорт

Ярославский «Локомотив» обменял Александра Полунина на Райана Строума

Об этом сообщил ХК «Амур»
Светлана Крутикова
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Ярославский "Локомотив" обменял Александра Полунина на Райана Строума. ФОТО: группа "Управление по физической культуре и спорту" ВКонтактеЯрославский "Локомотив" обменял Александра Полунина на Райана Строума. ФОТО: группа "Управление по физической культуре и спорту" ВКонтакте
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Ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур» произвели обмен игроков. Информация об этом появилась в официальной группе хоккейного клуба «Амур» ВКонтакте.

23-летний нападающий Александр Полунин отправляется к дальневосточникам. Ярославский клуб взамен получил права на 27-летнего нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Строума, которого «Амур» задрафтовал в 2011 году.

В минувшем сезоне КХЛ Александр Полунин провел 41 матч и набрал 10 (4+6) очков. Канадец в текущем сезоне в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ набрал 59 (18+41) очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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