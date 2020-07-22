2020-07-22T16:10:14+03:00
Общество

Для установки стелы «Город трудовой доблести» в Ярославле предложили 16 мест

Окончательное решение должны принять ярославцы
Полина Вачнадзе
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Для установки стелы «Город трудовой доблести» в Ярославле предложили 16 местДля установки стелы «Город трудовой доблести» в Ярославле предложили 16 местФото: Полина Вачнадзе
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На общегородском совещании главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов озвучил 16 мест, где может быть установлена стела «Город трудовой доблести».

- Отобраны самые ключевые центральные и популярные места с хорошей пешеходной доступностью. Также обращалось внимание на то, чтобы участок находился в муниципальной собственности и не было помех для инженерных сетей, - сказал Артем Цымбалов.

На выбор предложено 16 мест: проспекты Ленина и Октября, улицы Советская и Чайковского, площади Юбилейная, Труда, Красная, Октябрьская и Мира, место напротив вокзала Ярославль Главный, Которосльная набережная, парки Мира и 1000-летия, бульвар Мира и верхний ярус Стрелки.

Все варианты сначала изучит экспертная группа, а потом оставшиеся варианты вынесут на голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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