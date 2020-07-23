2020-07-23T08:41:21+03:00
Общество

Ярославских собственников зданий-памятников оштрафовали на миллион рублей

Владельцы нарушили законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия
Светлана Крутикова
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Владелец здания-памятника на Володарского заплатит 100 тысяч рублей. ФОТО: Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской областиВладелец здания-памятника на Володарского заплатит 100 тысяч рублей. ФОТО: Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области
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Собственникам зданий-памятников придется заплатить штраф в размере более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

В частности, 200 тысяч взыщут с владельца здания общественного собрания в Переславле-Залесском, по 100 тысяч - с владельцев объектов «Жилой дом на Закоторосльной набережной» и «Городская детская больница 1907-1908 годов» на Володарского.

В список штрафников попал и собственник комплекса Ярославской Большой мануфактуры. Владельцу за невыполнение предписания о проведении работ по сохранению памятника придется заплатить 50 тысяч рублей. Ранее собственника уже штрафовали за то, что он не ограничил доступ в два других здания этого же комплекса.

На нарушении законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия попался и владелец дома Богомолова на улице Собинова. Там без соответствующего разрешения провели ряд работ. Однако штраф оказался небольшим - всего 20 тысяч рублей.

Насколько штрафовать владельцев памятников культуры за их ненадлежащее содержание, решает суд. Размер штрафов варьируется. Для физических лиц он составляет от 15 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до одного миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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