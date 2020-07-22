За поездку в Ярославль государство вернет туристам деньги
Правительство Российской Федерации выделит 15 миллиардов рублей на поддержку внутреннего туризма. Часть этих средств пойдет на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по регионам страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ростуризм подготовил перечень субъектов, путешествие по которым будет частично возмещено. В этот список вошла и Ярославская область. Туристы, приехавшие в один из регионов, включенных в перечень, смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Однако это можно будет сделать соблюдении ряда условий.
Стоимость турпоездки должна быть не менее 25 тысяч рублей. Путевку необходимо приобрести у туроператора, который входит в единый федеральный реестр, или непосредственно у классифицированного отеля. Продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей.
Программа распространяется на четыре вида туризма: речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.
ИСТОЧНИК KP.RU