За поездку в Ярославль государство вернет туристам деньги

22 Июль 2020 2020-07-22T15:53:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Российской Федерации выделит 15 миллиардов рублей на поддержку внутреннего туризма. Часть этих средств пойдет на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по регионам страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ростуризм подготовил перечень субъектов, путешествие по которым будет частично возмещено. В этот список вошла и Ярославская область. Туристы, приехавшие в один из регионов, включенных в перечень, смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Однако это можно будет сделать соблюдении ряда условий.

Стоимость турпоездки должна быть не менее 25 тысяч рублей. Путевку необходимо приобрести у туроператора, который входит в единый федеральный реестр, или непосредственно у классифицированного отеля. Продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей.

Программа распространяется на четыре вида туризма: речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.

ИСТОЧНИК KP.RU