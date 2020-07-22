Ярославль сфотографировали с МКС

22 Июль 2020 2020-07-22T14:44:39+03:00

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Российский космонавт Иван Вагнер на своей странице в Instagram выложил фотографию Ярославля, которую он сделал с МКС.

Космонавт ввел подписчиков в курс дела, рассказав немного об истории города, упомянув, что город с 1000-летней историей входит в список ЮНЕСКО и является столицей Золотого кольца России.

Обратился Иван Вагнер и к ярославцам, спросив, чтобы они рекомендовали посетить в городе:

- В какие интересные места посоветуете сходить?

Ярославцы, естественно, откликнулись на просьбу. В списке самых популярных мест для посещения, что и не удивительно, оказались исторический центр, Стрелка, музеи, волковский театр.

Иван Вагнер довольно часто выкладывает фотографии, сделанные с международной космической станции и даже устраивает для подписчиков конкурсы – они должны угадать, что запечатлено на снимке.

ИСТОЧНИК KP.RU