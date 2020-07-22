Ярославль сфотографировали с МКС
Российский космонавт Иван Вагнер на своей странице в Instagram выложил фотографию Ярославля, которую он сделал с МКС.
Космонавт ввел подписчиков в курс дела, рассказав немного об истории города, упомянув, что город с 1000-летней историей входит в список ЮНЕСКО и является столицей Золотого кольца России.
Обратился Иван Вагнер и к ярославцам, спросив, чтобы они рекомендовали посетить в городе:
- В какие интересные места посоветуете сходить?
Ярославцы, естественно, откликнулись на просьбу. В списке самых популярных мест для посещения, что и не удивительно, оказались исторический центр, Стрелка, музеи, волковский театр.
Иван Вагнер довольно часто выкладывает фотографии, сделанные с международной космической станции и даже устраивает для подписчиков конкурсы – они должны угадать, что запечатлено на снимке.
ИСТОЧНИК KP.RU