Жительницу Ярославской области арестовали за долги по алиментам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Данилове на 10 суток арестована женщина, которая на пять лет забыла о своих родительских обязанностей. Все это время она не платила алименты дочери.

40-летняя жительница Данилова была лишена родительских прав. Девочку забрала к себе бабушка и воспитывала ребенка. Пять лет горе-мать не навещала дочь и даже не думала помогать ей материально, хотя знала, что лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов.

Накопился долг в 700 тысяч рублей. Так как никакого имущества и доходов у женщины не было, машину она не водила, а о загранице только слышала, поэтому не имелось смысла лишать ее права на выезд, оставалось только одно средство воздействия – привлечение к административной ответственности.

- Судебный пристав составил протокол, должницу доставили в судебный участок, где суд назначил ей наказание в виде 10 суток ареста. После него женщине будет дано два месяца на исправление. Если ситуация не изменится, то жительница Данилова может стать фигурантом уголовного дела, максимальное наказание по которому составит год лишения свободы, - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.