Двое ярославских школьников оформили стобалльный дубль на ЕГЭ

23 Июль 2020 2020-07-23T09:24:29+03:00

Всего в регионе на данный момент 80 работ оценили на высший балл

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В Ярославской области двое выпускников получили высший балл ЕГЭ по двум предметам. Никита Кузнецов из ярославской школы №43 заработал 100 баллов по русскому языку и информатике, а Мария Ярославцева из школы №6 Переславля-Залесского - по русскому языку и литературе.

- На данный момент в регионе уже 80 стобалльных работ: 14 - по информатике, 12 - по литературе, 54 - по русскому языку, - отметил в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов.

В 2019 году на 100 баллов русский язык сдали 36 ярославских выпускников. В этот раз от 80 до 100 баллов заработали 2063 человека - это почти 40% от общего количества сдававших.

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля. Результаты по остальным предметам будут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU