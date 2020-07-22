В Рыбинске сотрудница почты воровала пенсии и социальные выплаты

22 Июль 2020 2020-07-22T14:05:51+03:00

За пять месяцев женщина присвоила более 260 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За пять месяцев женщина присвоила более 260 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

57-летняя жительница Рыбинска обвиняется в присвоении чужого имущества. По версии следствия, с мая по сентябрь 2019 года сотрудница почты подворовывала деньги из кассы.

- Чтобы скрыть свои преступные действия, женщина вносила ложную информацию о выдаче пенсий и других социальных выплат в поручения на их доставку. Кроме того, обвиняемая не оприходовала деньги, которые получала за выдачу почтовых отправлений с наложенным платежом и сбором за услуги почты по доставке, а также вносила недостоверные сведения в единую автоматизированную систему, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

За пять месяцев женщина успела «заработать» более 260 тысяч рублей. Неладное заподозрили сами сотрудники почты и провели служебную проверку. После чего все документы передали в правоохранительные органы. Предприимчивую сотрудницу уволили.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU