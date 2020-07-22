2020-07-22T12:21:53+03:00
Общество

К зданию судебных приставов в Ярославле подбросили гранату

К счастью, она оказалась учебной
Светлана Крутикова
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Специалисты установили, что граната учебнаяСпециалисты установили, что граната учебнаяФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сегодня, 22 июля, утром на Суздальском шоссе около школы №66 ярославцы заметили сотрудников Росгвардии, кинологов и машину скорой помощи. Такая картина вызвала волнение среди местных жителей. Очевидцы сняли происходящее на видео, выложили ролик в соцсетях и начали гадать, что же могло произойти.

Оказалось, что на крыльцо здания службы судебных приставов, которое находится по адресу: Суздальское шоссе, 16, подбросили гранату. Специалисты установили, что она учебная. По словам очевидцев, к гранате прилагалась записка, в которой сообщалось, что в следующий раз снаряд будет настоящим.

По данному факту в настоящее время проводится проверка. Правоохранители устанавливают, кто мог оставить такой «подарок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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