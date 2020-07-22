Житель Ярославской области уснул с сигаретой и спалил свою и чужую квартиру
34-летний житель села Нагорье предстанет перед судом.
Установили, что 22 мая 2019 года мужчина, будучи пьяным, уснул с непотушенной сигаретой. В результате загорелся матрас, на котором спал обвиняемый. Мужчина проснулся, но даже не подумал самостоятельно затушить огонь или вызвать пожарных, он просто ушел из дома.
- Пламя быстро охватило квартиру и по деревянным перекрытиям крыши распространилось на квартиру по соседству. В результате огонь полностью уничтожил имущество соседей. Сгорела бытовая техника, дорогостоящий строительный инструмент. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
В момент пожара в соседней квартире находилась пожилая женщина. У пенсионерки проблемы со слухом, поэтому она спала и даже не слышала, что происходит. К счастью, сотрудник уголовного розыска Дмитрий Резвих в ту ночь находился в Нагорье и увидел пожар. Он вызвал пожарных и, не дожидаясь их приезда, через открытое окно проник в квартиру и вывел пенсионерку на улицу.
Оказалось, что за несколько дней до пожара обвиняемый при аналогичных обстоятельствах чуть не спалил квартиру своей бабушки. К счастью, возгорание вовремя ликвидировали.
В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU