Житель Ярославской области уснул с сигаретой и спалил свою и чужую квартиру

22 Июль 2020 2020-07-22T11:55:44+03:00

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34-летний житель села Нагорье предстанет перед судом.

Установили, что 22 мая 2019 года мужчина, будучи пьяным, уснул с непотушенной сигаретой. В результате загорелся матрас, на котором спал обвиняемый. Мужчина проснулся, но даже не подумал самостоятельно затушить огонь или вызвать пожарных, он просто ушел из дома.

- Пламя быстро охватило квартиру и по деревянным перекрытиям крыши распространилось на квартиру по соседству. В результате огонь полностью уничтожил имущество соседей. Сгорела бытовая техника, дорогостоящий строительный инструмент. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В момент пожара в соседней квартире находилась пожилая женщина. У пенсионерки проблемы со слухом, поэтому она спала и даже не слышала, что происходит. К счастью, сотрудник уголовного розыска Дмитрий Резвих в ту ночь находился в Нагорье и увидел пожар. Он вызвал пожарных и, не дожидаясь их приезда, через открытое окно проник в квартиру и вывел пенсионерку на улицу.

Оказалось, что за несколько дней до пожара обвиняемый при аналогичных обстоятельствах чуть не спалил квартиру своей бабушки. К счастью, возгорание вовремя ликвидировали.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU