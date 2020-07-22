2020-07-22T11:55:44+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области уснул с сигаретой и спалил свою и чужую квартиру

За свою неосмотрительность мужчине придется отвечать перед судом
Светлана Крутикова
Поделиться:
Огонь полностью уничтожил имущество соседейОгонь полностью уничтожил имущество соседейФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

34-летний житель села Нагорье предстанет перед судом.

Установили, что 22 мая 2019 года мужчина, будучи пьяным, уснул с непотушенной сигаретой. В результате загорелся матрас, на котором спал обвиняемый. Мужчина проснулся, но даже не подумал самостоятельно затушить огонь или вызвать пожарных, он просто ушел из дома.

- Пламя быстро охватило квартиру и по деревянным перекрытиям крыши распространилось на квартиру по соседству. В результате огонь полностью уничтожил имущество соседей. Сгорела бытовая техника, дорогостоящий строительный инструмент. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В момент пожара в соседней квартире находилась пожилая женщина. У пенсионерки проблемы со слухом, поэтому она спала и даже не слышала, что происходит. К счастью, сотрудник уголовного розыска Дмитрий Резвих в ту ночь находился в Нагорье и увидел пожар. Он вызвал пожарных и, не дожидаясь их приезда, через открытое окно проник в квартиру и вывел пенсионерку на улицу.

Оказалось, что за несколько дней до пожара обвиняемый при аналогичных обстоятельствах чуть не спалил квартиру своей бабушки. К счастью, возгорание вовремя ликвидировали.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославль сфотографировали с МКС
Жительницу Ярославской области арестовали за долги по алиментам
В Рыбинске сотрудница почты воровала пенсии и социальные выплаты
В мэрии Ярославля объяснили, почему горячей водой затопило дом
В одном из детских садов Ярославля отравились семь воспитанников
К зданию судебных приставов в Ярославле подбросили гранату
Житель Ярославской области уснул с сигаретой и спалил свою и чужую квартиру
«Пора строить ковчег»: улицы Ярославля затопило вновь
В Ярославле в жилой дом полчаса бил горячий гейзер
Жители Рыбинска рассказали, что хотят видеть на площади Дерунова
Ярославна перевела мошенникам 600 тысяч рублей
Ярославец отсудил у «Группы компаний ЕКС» деньги на ремонт машины
Житель Рыбинска сел на 8 лет за жестокое убийство в дачном домике
В Ярославле нашли девушку, которая ушла из дома
В Ярославской области снимается ряд коронавирусных ограничений
В Ярославле на Ленинградском проспекте забил горячий источник