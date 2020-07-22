2020-07-22T10:50:47+03:00
Общество

Жители Рыбинска рассказали, что хотят видеть на площади Дерунова

Рыбинцы разработали восемь вариантов благоустройства территории
Светлана Крутикова
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Большинство авторов проектов считают, что центром площади должен стать новый плоскостной фонтанБольшинство авторов проектов считают, что центром площади должен стать новый плоскостной фонтанФото: Администрация Рыбинска
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Жители Рыбинска рассказали, какой хотят видеть обновленную площадь Дерунова. В городской департамент архитектуры и градостроительства прислали восемь предложений как в эскизном, так и текстовом вариантах.

Большинство авторов проектов считают, что центром площади должен стать новый плоскостной фонтан с живыми струями. Кроме того, рыбинцы предлагают озеленить площадь: создать газоны, посадить деревья и даже провести вертикальное озеленение.

Из всех поступивших вариантов благоустройства площади комиссия выделила три работы. Автор первой предлагает установить светильники в виде шаров на газонах, а также оформить сцену. Второй- создать детскую площадку и установить качели наподобие тех, что можно увидеть на Триумфальной площади в Москве. В третьем проекте описана экспозиция, которая рассказывает об истории города.

- Мы проработаем предложенные проекты, наибольшее внимание уделим облику малых архитектурных форм и зонированию площади. Наша задача - сохранить культурную целостность площади как центра городских массовых мероприятий, - рассказала глава департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова.

Финальный эскиз уже готовится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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