Ярославна перевела мошенникам 600 тысяч рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T10:14:02+03:00

Пенсионерка хотела спасти свои накопления, но лишилась их

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В Ярославле зафиксирован очередной случай телефонного мошенничества. От рук злоумышленников пострадала 73-летняя пенсионерка. В схеме развода не было ничего нового, но ярославна попалась: позвонила женщина, представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что кто-то пытается списать деньги с карты. Естественно, пенсионерка переполошилась и выполнила все указания мошенницу. В итоге с ее счеты были списано 600 тысяч рублей.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

И в очередной раз попросили ярославцев, не доверять незнакомым людям, которые звонят им с подобными сообщениями. Лучше сразу прервать разговор и повесить трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU