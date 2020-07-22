2020-07-22T10:05:48+03:00
Общество

Ярославец отсудил у «Группы компаний ЕКС» деньги на ремонт машины

Компания должна выплатить почти 250 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Водитель ехал под путепроводом, а на него рухнула бетонная облицовкаВодитель ехал под путепроводом, а на него рухнула бетонная облицовкаФото: Полина Вачнадзе
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Без малого 250 тысяч рублей по решению суда должно выплатить ярославцу АО «Группа компаний ЕКС».

ЧП произошло еще во время первого этапа ремонта на Добрынинском мосту. Водитель ехал под путепроводом, а на него рухнула бетонная облицовка. К счастью, пострадала только машина, но серьезно – стоимость работ составила 237 тысяч рублей.

Первый иск владелец транспортного средства подал на мэрию Ярославля. Однако ответчик пояснил, что все претензии нужно направлять в адрес подрядчика, то есть АО «Группа компаний ЕКС», который вел работы на путепроводе. Раз подрядчик принял объект на содержание в границах производимых работ, значит он должен обеспечить и безопасность дорожного движения.

В ГИБДД подтвердили, что факт обрушения бетонной облицовки при проведении работ действительно был. При этом ответчик не смог доказать в суде, что были установлены знаки, информирующие о проведении ремонта.

Суд вынес решение – взыскать с АО «Группа компаний ЕКС» всю сумму, на которую был причинен ущерб, а также судебные издержки. В итоге компания должна выплатить водителю порядка 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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