Ярославец отсудил у «Группы компаний ЕКС» деньги на ремонт машины
Без малого 250 тысяч рублей по решению суда должно выплатить ярославцу АО «Группа компаний ЕКС».
ЧП произошло еще во время первого этапа ремонта на Добрынинском мосту. Водитель ехал под путепроводом, а на него рухнула бетонная облицовка. К счастью, пострадала только машина, но серьезно – стоимость работ составила 237 тысяч рублей.
Первый иск владелец транспортного средства подал на мэрию Ярославля. Однако ответчик пояснил, что все претензии нужно направлять в адрес подрядчика, то есть АО «Группа компаний ЕКС», который вел работы на путепроводе. Раз подрядчик принял объект на содержание в границах производимых работ, значит он должен обеспечить и безопасность дорожного движения.
В ГИБДД подтвердили, что факт обрушения бетонной облицовки при проведении работ действительно был. При этом ответчик не смог доказать в суде, что были установлены знаки, информирующие о проведении ремонта.
Суд вынес решение – взыскать с АО «Группа компаний ЕКС» всю сумму, на которую был причинен ущерб, а также судебные издержки. В итоге компания должна выплатить водителю порядка 250 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU