Житель Рыбинска сел на 8 лет за жестокое убийство в дачном домике

22 Июль 2020 2020-07-22T08:23:04+03:00

25-летний мужчина сначала избил, а потом зарезал хозяина дома Фото: Полина Вачнадзе

25-летний мужчина сначала избил, а потом зарезал хозяина дома

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Преступление было совершено в апреле этого года в одном из садоводческих товариществ Рыбинска. Молодой мужчина, как он пояснил, на почве личных неприязненных отношений, сначала избил хозяина дачного домика, а потом зарезал его.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU