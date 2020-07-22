2020-07-22T08:23:04+03:00
Происшествия

Житель Рыбинска сел на 8 лет за жестокое убийство в дачном домике

25-летний мужчина сначала избил, а потом зарезал хозяина дома
Полина Вачнадзе
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25-летний мужчина сначала избил, а потом зарезал хозяина дома25-летний мужчина сначала избил, а потом зарезал хозяина домаФото: Полина Вачнадзе
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Преступление было совершено в апреле этого года в одном из садоводческих товариществ Рыбинска. Молодой мужчина, как он пояснил, на почве личных неприязненных отношений, сначала избил хозяина дачного домика, а потом зарезал его.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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