В Ярославской области снимается ряд коронавирусных ограничений

Спортивные секции с завтрашнего дня смогут работать на половину своей мощности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области со среды, то есть с 22 июля, снимается ряд ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

Разрешается очное посещение электронных читальных залов библиотек, правда, только по предварительной записи и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Обязательно соблюдение социальной дистанции и дезинфекция всей техники после каждого посетителя.

Спортивные секции с завтрашнего дня смогут работать на половину своей мощности, до этого заполняемость была разрешена лишь на четверть. Родители как и прежде не могут присутствовать на тренировках. Предельное количество занимающихся будет зависеть от площади помещения – на четырех квадратных метрах должно быть не более одного человека.

Такая же норма вводится и на экскурсиях в музеях и выставочных залах. Маршруты должны быть выстроены так, чтобы потоки туристов не пересекались.

Запрет на проведение культурно-массовых мероприятий остается на данный момент в силе.